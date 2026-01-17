О последствиях информирует 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОГА и ГСЧС.

Какие последствия удара по Одесской области?

По данным Одесской ОГА, ночью 17 января россияне нанесли удар по региону. Под атакой была энергетическая инфраструктура.

На одном из объектов произошел пожар, а также зафиксированы повреждения. В ГСЧС уточнили, что изуродовано здание и автотранспорт. Обошлось без пострадавших. На местах удара продолжается ликвидация последствий.

Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме,

– заверил глава ОГА Олег Кипер.

Пожарные ликвидировали пожар. К тушению привлекли 10 единиц техники и более 30 спасателей ГСЧС.

Ликвидация пожара в результате атаки: смотрите видео

