О последствиях информирует 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОГА и ГСЧС.
Какие последствия удара по Одесской области?
По данным Одесской ОГА, ночью 17 января россияне нанесли удар по региону. Под атакой была энергетическая инфраструктура.
На одном из объектов произошел пожар, а также зафиксированы повреждения. В ГСЧС уточнили, что изуродовано здание и автотранспорт. Обошлось без пострадавших. На местах удара продолжается ликвидация последствий.
Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме,
– заверил глава ОГА Олег Кипер.
Пожарные ликвидировали пожар. К тушению привлекли 10 единиц техники и более 30 спасателей ГСЧС.
Последние атаки России на Украину: что известно?
Этой же ночью Россия ударила дронами по Запорожью. На одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар. Пострадавших в результате атаки нет.
Накануне россияне обстреляли Коростенский район Житомирской области. Под ударом была критическая инфраструктура.
15 января оккупанты атаковали юг Одесской области. Ударными БпЛА были повреждены админздания в Белгород-Днестровском районе. Ранен один человек.