Про наслідки інформує 24 Канал з посиланням на Одеську ОВА та ДСНС.

Які наслідки удару по Одещині?

За даними Одеської ОВА, вночі 17 січня росіяни завдали удару по регіону. Під атакою була енергетична інфраструктура.

На одному з об'єктів сталась пожежа, а також зафіксовано пошкодження. В ДСНС уточнили, що понівечено будівлю та автотранспорт. Обійшлось без постраждалих. На місцях удару триває ліквідація наслідків.

Об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі,

– запевнив очільник ОВА Олег Кіпер.

Вогнеборці ліквідували пожежу. До гасіння залучили 10 одиниць техніки та понад 30 рятувальників ДСНС.

Ліквідація пожежі внаслідок атаки: дивіться відео

Останні атаки Росії на Україну: що відомо?