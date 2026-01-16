"Протягом тижня ворог систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі Житомирщини. Цієї ночі під ударами знову опинилися об'єкти в Коростенському районі області. Жертв та постраждалих немає. Усі спеціальні та екстрені служби спрацювали професійно та оперативно. Триває усування наслідків ворожих ударів", – йдеться у повідомленні голови ОВА.
Атака триває вже тиждень: Росія вкотре вдарила по критичних об'єктах Житомирщини
У ніч проти 16 січня окупанти знову обстріляли критичну інфраструктуру Житомирщини. Під ударом опинився Коростень.