Про це повідомила матір полеглих захисників та журналістка Світлана Поваляєва у соцмережі, передає 24 Канал.

Які наслідки російського удару?

Як розповіла Поваляєва, під час чергового обстрілу російськими дронами сталось влучання в їхній будинок. Внаслідок прильоту пошкоджено житлову секцію в районі Протасового Яру.

Сьогоднішній приліт в наш будинок на Протасі довів, що я більше не здатна відчувати і переживати емоції і – що у нас офігенна громада, якою я пишаюся,
– зазначила журналістка.

На щастя, обійшлось без жертв. Матір полеглих Героїв подякувала за підтримку.

Що відом про загибель Ратушних?

  • Роман Ратушний загинув у червні 2022 року у бою під Ізюмом. Воїн був розвідником 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

  • Його брат Василь Ратушний загинув 27 лютого 2025 року під час бойового виїзду. Захисник служив оператором безпілотних авіаційних комплексів у бригаді "Птахи Мадяра".

  • Обоє військових брали участь у Революції Гідності у Києві.