Які наслідки ворожої атаки на виш?
Безпілотник типу "Шахед" влучив у дитячий майданчик поблизу пам'ятника Степану Бандері.
За попередньою інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено 15 вікон у п'ятому навчальному корпусі та ще одне вікно – у шостому навчальному корпусі Львівської політехніки.
Що ще відомо про атаку на Львів?
- У Львові внаслідок атаки дронами постраждали 9 житлових будинків, церква святих Ольги та Єлизавети, школа №55, коледж та Львівська політехніка.
- Після атаки перекрили кілька вулиць, що спричинило зміни у русі громадського транспорту, зокрема тролейбусів №27, №32 та №38.
Який виш днями атакували росіяни?
- Росіяни продовжують тероризувати Україну атаками. Під приціл потрапляють і заклади освіти.
- Уночі 13 січня пошкодили Херсонський державний університет.
- Загалом торік понад 340 закладів освіти в Україні були пошкоджені або знищені цьогоріч через повномасштабну війну, повідомили в ЮНІСЕФ.