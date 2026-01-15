Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение вуза в фейсбуке.

Какие последствия вражеской атаки на вуз?

Беспилотник типа "Шахед" попал в детскую площадку вблизи памятника Степану Бандере.

По предварительной информации, взрывной волной повреждено 15 окон в пятом учебном корпусе и еще одно окно – в шестом учебном корпусе Львовской политехники.

Что еще известно об атаке на Львов?

Во Львове в результате атаки дронами пострадали 9 жилых домов, церковь святых Ольги и Елизаветы, школа №55, колледж и Львовская политехника.

После атаки перекрыли несколько улиц, что повлекло изменения в движении общественного транспорта, в частности троллейбусов №27, №32 и №38.

Какой вуз на днях атаковали россияне?