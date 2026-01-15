Об этом пишет 24 Канал. Видео падения вражеского дрона во Львове опубликовал городской голова Андрей Садовый.

Что известно о храбром львовском коммунальщике?

Утром 15 января Львов подвергся вражескому удару. Российский "Шахед" попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры.

На видео, распространенном сетью, в правом углу можно заметить работника коммунальных служб, который храбро продолжил работать несмотря на попадание, которое произошло возле него.

Храбрый львовский коммунальщик работает возле попадания: смотрите видео

"Обратите внимание на работников коммунальной службы на видео. "Шахед" лупит, а они работают. Люди имеют миссию в жизни. Стальные", – прокомментировал журналист Андрей Дрозда.

"Бесстрашный львовский дворник просто продолжил убирать снег после прилета. Невероятные у нас люди", – подчеркнули местные телеграм-каналы.

Во Львовском городском совете обратили внимание, что на видео попадания видно коммунальщицу, по имени Оля, которая убирает город уже 10 лет.

Какие последствия атаки на Львов 15 января?

  • Ведущая 24 Канала рассказала, что на месте попадания в центре Львова работают профильные службы. Между тем львовяне, идя утром на работу, шутили, что Путин захотел повоевать с монументом.

  • Сейчас место, где упал дрон, ограждено. На территории видны обломки "Шахеда". Из-за атаки повреждены 9 жилых домов, и витражи церкви Святых Ольги и Елизаветы, но не существенно.

  • "Относительно детской площадки, здесь обычно много людей проходит. Она выгорела, но не разрушена. Только упала небольшая качели", – говорит ведущая.