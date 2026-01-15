Об этом рассказала ведущая 24 Канала Ирина Узлова, которая присутствует на месте происшествия. Она отметила, что дрон повредил качели на детской площадке.
Атака на Львов: какие последствия?
Заснеженный Львов утром услышал сигнал воздушной тревоги. В город прилетел российский БПЛА, он двигался со стороны Золочева. Взрывной волной задело тракториста, который убирал на улицах снег. Сейчас место, где упал дрон, ограждено. Продолжаются соответствующие работы профильных служб.
Из-за атаки повреждены 9 жилых домов, там выбиты окна. Витражи церкви Святых Ольги и Елизаветы также повреждены, но не существенно.
Относительно детской площадки, здесь обычно много людей проходит. Она выгорела, но не разрушена. Только упала небольшая качели,
– рассказала Ирина Узлова.
Россия направила дрон на центр Львова / Фото: 24 Канал
Что еще известно об атаке на Львов?
- Утром 15 января во Львове было слышно работу ПВО. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 06:07. Во Львовском и Золочевском районах области зафиксировали движение вражеских беспилотников. В 06:50 объявили об отбое воздушной тревоги.
- Впоследствии председатель Львовской обладминистрации Максим Козицкий сообщил о попадании в центре города. Городской председатель Львова Андрей Садовый отметил, что взрывная волна задела коммунальщика, который на тракторе расчищал от снега территорию вблизи, пока он чувствует себя удовлетворительно. Атака вызвала повреждение окон в жилых домах и здании Львовской политехники.
- Во Львове из-за атаки приняли решение на определенный период перекрыть улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Временно ттранспорт там не движется, в частности не действуют пока 3 маршрута троллейбуса: №27, №32, №38.