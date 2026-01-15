Об этом рассказала ведущая 24 Канала Ирина Узлова, которая присутствует на месте происшествия. Она отметила, что дрон повредил качели на детской площадке.

Смотрите также Транспорт не курсирует: из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыли некоторые улицы

Атака на Львов: какие последствия?

Заснеженный Львов утром услышал сигнал воздушной тревоги. В город прилетел российский БПЛА, он двигался со стороны Золочева. Взрывной волной задело тракториста, который убирал на улицах снег. Сейчас место, где упал дрон, ограждено. Продолжаются соответствующие работы профильных служб.

Из-за атаки повреждены 9 жилых домов, там выбиты окна. Витражи церкви Святых Ольги и Елизаветы также повреждены, но не существенно.

Относительно детской площадки, здесь обычно много людей проходит. Она выгорела, но не разрушена. Только упала небольшая качели,

– рассказала Ирина Узлова.

Россия направила дрон на центр Львова / Фото: 24 Канал

Что еще известно об атаке на Львов?