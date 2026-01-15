Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.
Что известно об атаке на Львовщину?
Воздушная тревога во Львовском районе была объявлена в 06:07.
Уже позже Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских БПЛА во Львовском районе, курсом на Пустомыты. Дроны также фиксировали в Золочевском районе области.
В 06:34 депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил о работе сил ПВО.
"Шахед" над Львовом, работает ПВО,
– написал он.
Глава ОВА Максим Козицкий призвал львовян находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Взрывы во Львове также подтвердил мэр города Андрей Садовый. По его словам, в настоящее время информация уточняется.
Позже Максим Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, произошло попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова. Он отметил, что все профильные службы уже уехали на место.