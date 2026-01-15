Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем регионе объявлена тревога – немедленно направляйтесь в укрытие.

К теме Враг атаковал Киев реактивными БпЛА: все ли дроны удалось сбить

Где сейчас воздушная тревога?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

23:54, 14 января

Угроза применения баллистического вооружения из Белгородской области России.

23:48, 14 января

БПЛА на севере Харьковщины, курс южный.

23:47, 14 января

  • БПЛА на юге Киевщины заходит на Виннитчину в направлении Житомирщины.

  • БПЛА на северной границе Киевской и Житомирской областей, курс западный.

23:14, 14 января

Новые БПЛА на востоке Сумщины в западном направлении.

23:11, 14 января

БПЛА мимо Мироновки (Киевская область) в направлении Белой Церкви.

23:04, 14 января

  • БПЛА на западе Черниговщины, вектором движения на Киев.

  • Несколько БПЛА на Донетчине, кружат в районе Доброполья.

22:34, 14 января

БПЛА мимо Пирятин (Полтавщина), курс западный (Киевщина).