Все необходимые службы работали над восстановлением света и тепла. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

Что известно о последствиях обстрела?

По словам Вилкула, аварийно от энергоснабжения было отключено более 45 тысяч абонентов. Без тепла оставались более 700 домов, которые получали отопление от нескольких котельных.

Насосные станции "Горводоканала" были переведены на работу от генераторов, поэтому давление в сети было пониженным.

По состоянию на утро 14 января, все аварийно отключенные абоненты снова со светом. Котельные снова работают и начинают подавать тепло в дома. Коммунальный электротранспорт работает в штатном режиме, включая скоростной трамвай. Водоснабжение работает также без перебоев.

Что известно о последних обстрелах Кривого Рога?