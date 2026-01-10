В некоторых домах пропал свет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула, местные и мониторинговые каналы.
Какова ситуация в Кривом Роге?
Воздушную тревогу для Кривого Рога объявили вечером 9 января около 23:12. Воздушные силы вскоре после этого сообщали о группах ударных беспилотников, которые находились в пределах Днепропетровской области.
Впоследствии предупредили о большой группе дронов, которая двигалась в направлении самого Кривого Рога. Вскоре после этого в сети появилась информация о взрывах. В частности, громко было в северной части города.
Вспышки в небе во время атаки: смотрите видео
По предварительной информации, в по меньшей мере трех микрорайонах города фиксируют перебои с поставками электроэнергии. Также есть данные о том, что кое-где в результате российских ударов вспыхнули пожары.
В Кривом Роге сообщают о пожарах: смотрите видео
Что известно о предыдущих атаках на город?
Напомним, вечером 8 января россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибла женщина 77 лет. Ранения получили 23 человека, среди них – 6 детей. Всего в больницах находится 9 человек.
Также Россия 7 января массированно обстреляла Кривой Рог беспилотниками и ракетами. Александр Вилкул сообщал о 8 раненых, 2 из них в тяжелом состоянии. Удары задели сразу несколько локаций города.