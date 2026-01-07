Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Кривого Рога Александра Вилкула и Суспильне.
Какие последствия массированной атаки на Кривой Рог 7 января?
Первый взрыв в Кривом Роге прогремел в 16:39 7 января. Александр Вилкул сообщил, что на город осуществляется массированная атака.
Все знаем, уже работаем. Информационная гигиена. Берегите себя, есть еще "Шахеды" в воздухе и баллистика из Крыма,
– написал чиновник.
Позже стало известно о пострадавших в Кривом Роге из-за обстрела. По состоянию на 18:12 Александр Вилкул сообщал о 8 раненых, 2 из них в тяжелом состоянии и сейчас находятся в операционной.
"Одному уже операцию закончили и одному парню сейчас операцию еще делают", – сообщил Вилкул.
По его словам, атака была осуществлена по нескольким локациям города. Несколько пожаров еще тушат, проводится спасательная операция.
Из-за атаки России на Кривой Рог повреждены два частных предприятия, о чем сообщил временно исполняющий обязанности начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко. В Криворожском районе также изуродована инфраструктура.
Председатель Совета обороны Кривого Рога также писал о вражеских реактивных "Шахедах", которые летели атаковать город. В 19:33 Вилкул отмечал, что 10 вражеских беспилотников заходили на город.
В общем взрывы слышали в городе в: 16:49, 16:59, 19:10, 19:42, 20:03.
Кстати, авиационный эксперт Константин Криволап объяснил в эфире 24 Канала, почему имеющихся решений Украины против "Шахедов" пока недостаточно. По мнению эксперта, проблема заключается не только в количестве средств поражения, а в отсутствии целостной концепции борьбы с "Шахедами".
Что было с водой, электричеством и теплом в городе на фоне атаки?
Александр Вилкул написал, что водоснабжение в Кривом Роге и давление в системе полностью восстановили. По его словам, уже перезапустили все котельные – более 30 объектов, в том числе и крупные.
Выход на параметры по теплу – 2 – 3 часа,
– отметил он.
В то же время в городе фиксируют повышенную подпитку системы теплоснабжения – около 200 тонн воды в час.
"Это означает порывы от гидроударов. Сейчас тепловики ищут места порывов, будем блочно отключать и ликвидировать аварии", – объяснил Вилкул.
На фоне массированной атаки в Кривом Роге возникали проблемы с водо- и теплоснабжением из-за отключения систем, однако пока их работу удалось восстановить.
Председатель Совета обороны города также предупредил, что массированная атака продолжается, поэтому возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии.
На всякий случай наберите воды и зарядите гаджеты. Все, что можно удержать на генераторах, будем держать,
– подчеркнул он.
В городе также работают все пункты несокрушимости.
Как Россия атаковала Кривой Рог и Днепр недавно?
В Кривом Роге 7 января "Шахед" нанес удар по предприятию, из-за чего прогремели взрывы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Этой же ночью Днепр также подвергся массированной атаке российскими беспилотниками. В результате этого пострадали 7 человек, в том числе дети.
По данным Воздушных сил, россияне атаковали Украину ночью 7 января одной баллистической ракетой и 95 ударными БПЛА, из которых около 60 были "Шахеды". Зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 8 локациях.