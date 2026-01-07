В городе сохраняется угроза удара вражеских беспилотников. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Что известно о попадании?

У Воздушных Силах сообщали об угрозе БПЛА для Кривого Рога. Дрон двигался с востока. Местные телеграмм-каналы сообщали о звуках "Шахедов" над городом. Впоследствии раздались взрывы.

Позже Вилкул сообщил, что БпЛА попал в предприятие. По предварительным данным пострадавших нет. Детали о последствиях будут уточнены позже.

Воздушная тревога в городе и районе продолжается. В регионе продолжают фиксировать различные дроны, которые могут представлять угрозу до отбоя.

Напомним, что враг также нанес удар по Кривому Рогу днем ранее. Тогда город на город летели баллистические ракеты. Враг атаковал один из объектов инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

