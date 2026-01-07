Тревогу в регионе объявили около часа ночи. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на местные новостные паблики.
Читайте также В Днепре прогремел ряд взрывов: повреждены многоэтажки, детсады и профтех, есть раненые
Что известно об атаке на Умань?
Об угрозе вражеских дронов предупреждали Воздушные силы ВСУ. Кроме того, глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в 1:12 информировал о повышенной опасности применения россиянами ударных БПЛА.
По сообщениям мониторов, на город двигались несколько "Шахедов". Уже в 1:22 в Умани прогремели взрывы. Впоследствии в 1:41 в городе объявили отбой воздушной тревоги. Сейчас детали и последствия атаки уточняются.
Стоит отметить, что утром 26 декабря по Умани ударила российская ракета. Тогда пострадали шесть человек, в частности двое детей. Кроме того, зафиксированы значительные повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.
Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Подразделения бригады ведут боевые действия на тяжелых направлениях – Покровском и Сумском. Ребятам очень нужны надежные машины. Мы пообещали помочь. Среди всех, кто задонатит 200 грн и более, разыграем новый iPhone 16 256GB.
Где еще била Россия в последнее время?
Оккупанты в ночь с 6 на 7 января атаковали Днепр. Сначала туда летела ракета, впоследствии оккупанты ударили дронами, из-за чего повреждения получили многоэтажки, школа, профессионально-техническое училище и детские сады. В результате обстрела есть пострадавшие.
Ночью и утром 5 января Украина была под массированным обстрелом. В частности в разрушения фиксировали в нескольких районах Киевщины, к тому же Славутич остался без света. А в столице враг попал прямо в больницу, где находились пациенты, в результате чего один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Тогда же в Чернигове пострадало более 10 частных жилых домов. Днем 5 января ракеты также летели на Харьков, из-за чего серьезно повреждена инфраструктура, в частности в промышленной зоне Слободского района.