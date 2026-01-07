Тревогу в регионе объявили около часа ночи. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на местные новостные паблики.

Что известно об атаке на Умань?

Об угрозе вражеских дронов предупреждали Воздушные силы ВСУ. Кроме того, глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в 1:12 информировал о повышенной опасности применения россиянами ударных БПЛА.

По сообщениям мониторов, на город двигались несколько "Шахедов". Уже в 1:22 в Умани прогремели взрывы. Впоследствии в 1:41 в городе объявили отбой воздушной тревоги. Сейчас детали и последствия атаки уточняются.

Стоит отметить, что утром 26 декабря по Умани ударила российская ракета. Тогда пострадали шесть человек, в частности двое детей. Кроме того, зафиксированы значительные повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

