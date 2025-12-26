Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца и полицию Черкасской области.

Какие последствия российского удара по Умани?

Игорь Табурец отметил, что в Умани продолжается ликвидация последствий ракетного удара по городу.

Работают все службы. Медики оказывают помощь травмированным жителям. К счастью, все шестеро – не тяжелые,

– написал начальник Черкасской ОВА.

В полиции добавили, что россияне попали ракетой по жилому микрорайону Умани. В результате этого есть разрушения.

Последствия российского ракетного удара по Умани 26 декабря / Фото из телеграм-канала Игоря Табурца и полиции Черкасской области

Правоохранители помогают пострадавшим гражданам и документируют последствия военных преступлений россиян.

Что видели жители Умани после ракетного удара 26 декабря / Фото полиции Черкасской области

Игорь Табурец также подчеркнул, что в Уманской общине работает горячая линия для граждан, пострадавших из-за вражеской атаки по номерам: +380969112911, +380936651302.

Что известно о российском ударе по Умани 26 декабря?