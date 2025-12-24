Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Смотрите также Взрывы прогремели в Чернигове и Запорожье во время воздушной атаки, есть пострадавшие

Что известно о взрывах в Черкассах?

Воздушную тревогу во всех районах Черкасской области объявили ориентировочно в 16:33. Воздушные силы за несколько минут до этого сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления.

Впоследствии в Воздушных силах уточнили о движении ракеты мимо Кривого Рога в направлении Кропивницкого. Оттуда, согласно обнародованной информации, вражеская воздушная цель продолжила движение в направлении Черкасской области.

Уже около 16:44 в Воздушных силах призвали жителей Чернигова направляться в укрытие. Уже через ориентировочно 3 минуты в сети появилась первая информация о том, что в областном центре было громко.

В Черкассах был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.