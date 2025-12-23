Городу угрожал российский беспилотник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрыве в Черкассах и Полтаве?

Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 14:35.

Через несколько минут Воздушные силы предупредили о беспилотнике.

БпЛА в направлении Черкасс с юга,

– написали там в 14:38.

А громко в городе было уже через несколько минут – в 14:40.

Местные власти пока не комментировали возможные последствия атаки.

Громко было и на Полтавщине. Там воздушную тревогу объявили в 14:30.

Воздушные силы предупреждали о БпЛА в направлении Кременчуга.

В 14:56 в городе прогремел взрыв.

