Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрывах в Сумах и области?
Тревога в Сумском районе длится еще с 21:03 22 декабря. Воздушные силы в 12:35 23 декабря предупредили о движении беспилотников в направлении Сум.
БПЛА на Сумы с севера,
– писали военные.
Взрыв в Сумах прогремел в 12:43, о чем написали корреспонденты Суспильного.
Кроме Сум, также было громко и в Белополье. Взрыв там прогремел в 11:00. По данным очевидцев, впоследствии в городе начались перебои с электроснабжением.
Что писали о взрыве в Чернигове?
Тревогу в Черниговском районе объявили 23 декабря в 13:03. Воздушные силы предупреждали о БПЛА на Чернигов с севера.
Взрыв в Чернигове прогремел в 13:18, о чем написали корреспонденты Суспильного. По состоянию на 13:35 тревога в Черниговском районе еще продолжается.
Где еще раздавались взрывы в Украине 23 декабря?
В Хмельницком утром 23 декабря слышали работу ПВО. Впоследствии стало известно, что в Юго-Западном микрорайоне города частично исчез свет.
Громко было и в Бурштыне на Прикарпатье, регион находился под атакой российских ударных дронов. По предварительным данным, в регионе работала противовоздушная оборона.
Также взрывы раздавались и в Киеве и области. Известно, что в результате обстрела города и региона были пострадавшие и погибшая.