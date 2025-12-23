Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Сумах та області?

Тривога у Сумському районі лунає ще від 21:03 22 грудня. Повітряні сили о 12:35 23 грудня попередили про рух безпілотників у напрямку Сум.

БпЛА на Суми з півночі,

– писали військові.

Вибух у Сумах прогримів о 12:43, про що написали кореспонденти Суспільного.

Окрім Сум, також було гучно й в Білопіллі. Вибух там пролунав об 11:00. За даними очевидців, згодом у місті розпочалися перебої з електропостачанням.

Що писали про вибух у Чернігові?

Тривогу у Чернігівському районі оголосили 23 грудня о 13:03. Повітряні сили попереджали про БпЛА на Чернігів з півночі.

Вибух у Чернігові прогримів о 13:18, про що написали кореспонденти Суспільного. Станом на 13:35 тривога у Чернігівському районі ще триває.

Де ще лунали вибухи в Україні 23 грудня?