Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи у Сумах та області?
Тривога у Сумському районі лунає ще від 21:03 22 грудня. Повітряні сили о 12:35 23 грудня попередили про рух безпілотників у напрямку Сум.
БпЛА на Суми з півночі,
– писали військові.
Вибух у Сумах прогримів о 12:43, про що написали кореспонденти Суспільного.
Окрім Сум, також було гучно й в Білопіллі. Вибух там пролунав об 11:00. За даними очевидців, згодом у місті розпочалися перебої з електропостачанням.
Що писали про вибух у Чернігові?
Тривогу у Чернігівському районі оголосили 23 грудня о 13:03. Повітряні сили попереджали про БпЛА на Чернігів з півночі.
Вибух у Чернігові прогримів о 13:18, про що написали кореспонденти Суспільного. Станом на 13:35 тривога у Чернігівському районі ще триває.
Де ще лунали вибухи в Україні 23 грудня?
У Хмельницькому вранці 23 грудня чули роботу ППО. Згодом стало відомо, що у Південно-Західному мікрорайоні міста частково зникло світло.
Гучно було й у Бурштині на Прикарпатті, регіон перебував під атакою російських ударних дронів. За попередніми даними, в регіоні працювала протиповітряна оборона.
Також вибухи лунали й у Києві та області. Відомо, що внаслідок обстрілу міста та регіону були постраждалі та загибла.