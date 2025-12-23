Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна та Суспільне.

Тривогу у Хмельницькій області оголосили після 05:00. На регіон летіли як ворожі дрони, так і ракети.

О 07:39 начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що сили ППО активно працюють в області по ворожих цілях і вже є підтверджені знищення ворожих літальних об'єктів.

Попередньо без постраждалих чи травмованих. Ворог намагається атакувати нашу інфраструктуру,

– написав Тюрін.

О 07:46 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Південно-Західному мікрорайоні Хмельницького зникло світло. Через кілька хвилин у місті також було гучно, попередньо, працювала протиповітряна оборона.