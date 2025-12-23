О том, куда движутся вражеские цели, где были попадания и что известно о массированном обстреле на данный момент – читайте в материале 24 Канала. Если в вашей области объявлена воздушная тревога – советуем позаботиться о собственной безопасности.
Массированная атака на Украину 23 декабря: что известно?
Россияне снова бьют по энергетике. Сейчас по всей стране на сегодня не действуют графики отключения электроэнергии. Аварийные отключения применили в Черкасской, Черниговской и Днепропетровской областях. Ракеты вошли в воздушное пространство Украины в 06:42. Тревога объявлена по всей стране. В России взлетел МиГ-31К – носитель гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны. ПВО работала в Киеве и области. Россияне запустили по региону дроны. В Бурштыне на Ивано-Франковщине прогремел взрыв во время атаки российскими ударными дронами. Взрывы утром слышали в Ровенской области. Дроны угрожали и самому Ривне.
