Об этом информируют местные сообщества в телеграме. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Новый террор "Шахедами" начался: для каких областей Украины есть угроза

Что известно о ночных взрывах 24 декабря в Украине?

В Черниговской области воздушную тревогу объявили в разных районах после 3 утра. В Запорожской – чуть раньше. В это время продолжалась атака ударных БпЛА врага на Украину.

В 03:25 в сети появилась информация о звуках взрывов в Чернигове. Воздушные силы замечали, что вражеские дроны есть на подлете к городу.

После 03:40 уже в Запорожье раздались взрывы. Военные предупредили о КАБы, которые российская армия направила на город.

Через несколько минут в областной военной администрации проинформировали, что Запорожье действительно атаковали КАБами. Было по меньшей мере 3 удара. Относительно последствий известно, что, предварительно, поврежден жилой дом, пострадали двое людей – мужчина и женщина.

Экстренные службы работают, последствия устанавливают. Есть возгорание гаражей и автомобилей.

Последствия ударов врага по дому в Запорожье: видео ОВА

Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывы и другие важные сообщения можно в телеграм-канале 24 Канала.

В канун состоялась массированная атака на Украину: чем атаковала Россия?