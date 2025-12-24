Про це інформують місцеві спільноти у телеграмі. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Що відомо про нічні вибухи 24 грудня в Україні?

У Чернігівській області повітряну тривогу оголосили в різних районах після 3 ранку. У Запорізькій – трохи раніше. У цей час тривала атака ударних БпЛА ворога на Україну.

О 03:25 у мережі з'явилася інформація про звуки вибухів у Чернігові. Повітряні сили зауважували, що ворожі дрони є на підльоті до міста.

Після 03:40 вже у Запоріжжі пролунали вибухи. Військові попередили про КАБи, які російська армія спрямувала на місто.

За кілька хвилин в обласній війсквій адміністрації проінформували, що Запоріжжя дійсно атакували КАБами. Було щонайменше 3 удари. Щодо наслідків відомо, що, попередньо, пошкоджено житловий будинок, постраждали двоє людей – чоловік та жінка.

Екстрені служби працюють, наслідки встановлюють. Є займання гаражів та автівок.

Наслідки ударів ворога по будинку в Запоріжжі: відео ОВА

