Окупанти щоночі влаштовують повітряний терор для українців. У ніч проти 23 грудня ворог здійснив чергову масовану атаку на об'єкти енергетики. Експерт Геннадій Рябцев прогнозує, що через російські обстріли відключення електроенергії можуть сягати до 16 годин на добу, передає 24 Канал.

