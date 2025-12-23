Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в коментарі Новини.LIVE, пише 24 канал.

Які ключові процеси визначать перебіг війни у 2026 році?

Скібіцький вважає, що завершення війни у 2026 році залежить від багатьох чинників. Серед них – переговорний процес, міжнародна підтримка, ситуація на полі бою, та, передусім, стійкість українського суспільства як на фронті, так і в тилу.

Ворог надалі намагається розколоти українців, посіяти хаос та безлад, однак представник ГУР переконаний, що українці залишаються згуртованими й готовими продовжувати боротьбу до перемоги.

Втім головний висновок 2025 року – Україна вистояла. Сили оборони продовжують активні бойові дії, зокрема штурмові операції із застосуванням безпілотників та інших літальних апаратів. Скібіцький наголосив, що наразі Україна може "дістати" противника будь-де, зокрема безпосередньо на території Росії.

У ГУР наголошують, що попри спроби противника зірвати святковий настрій населення, Україна рішуче налаштована захищати свою територію. Держава входить у 2026 рік із оптимізмом та вірою у власні сили.

Що відомо про нещодавні атаки Росії на населення України?