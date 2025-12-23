Оккупанты каждую ночь устраивают воздушный террор для украинцев. В ночь на 23 декабря враг совершил очередную массированную атаку на объекты энергетики. Эксперт Геннадий Рябцев прогнозирует, что из-за российских обстрелов отключения электроэнергии могут достигать до 16 часов в сутки, передает 24 Канал.

Смотрите также Возможно ли завершение войны в 2026 году: в ГУР назвали ключевые факторы

Где есть опасность дронов в Украине?

Где объявили воздушную тревогу в Украине: смотрите на карте