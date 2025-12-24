Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи у Черкасах?

Повітряну тривогу у всіх районах Черкаської області оголосили орієнтовно о 16:33. Повітряні сили за кілька хвилин до цього повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

Згодом у Повітряних силах уточнили про рух ракети повз Кривий Ріг у напрямку Кропивницького. Звідти, згідно з оприлюдненою інформацією, ворожа повітряна ціль продовжила рух у напрямку Черкаської області.

Вже близько 16:44 у Повітряних силах закликали жителів Чернігова прямувати в укриття. Вже через орієнтовно 3 хвилини у мережі з'явилася перша інформація про те, що в обласному центрі було гучно.

У Черкасах було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

