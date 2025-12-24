На місці російського удару спалахнула пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Що відомо про російський удар?

Дмитро Брижинський орієнтовно о 16:15 повідомив, що у Чернігові зафіксували влучання в багатоповерховий будинок. В одній з квартир спалахнула пожежа, на фото видно "діру" у стіні, яка виникла внаслідок удару.

Також на оприлюдненому фото видно, як горить транспортний засіб, який стояв біля житлового будинку. Авто опинилося повністю у вогні.