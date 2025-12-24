Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міської ради, передає 24 Канал.
Дивіться також Є критичні руйнування: другий день поспіль Росія б'є по виробничих потужностях Укрнафти
Що відомо про атаку на Чернігів?
Повітряні Сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку Чернігова 24 грудня близько 13 години 28 хвилин. Пізніше, у місті пролунав вибух. Окупанти продовжують завдавати удару по енергетичній інфраструктурі.
За даними Чернігівобленерго, пошкодження серйозні й відновлювальні роботи розпочнуться, коли дозволить безпекова ситуація.
Ворог атакує місто цілий день. У міськраді повідомили, що відбулося падіння БпЛА на територію одного з підприємств. Унаслідок удару, за попередньою інформацією, пошкоджено фасад та скління вікон адміністративної будівлі, приміщення гаража, вісім легкових автомобілів і пасажирський автобус.
Наслідки атаки на Чернігів / Чернігівська ОВА
У Чернігівській області продовжують рухати ворожі БпЛА. Зокрема, їх фіксують поблизу насаленого пункту Славутич. Повітряна тривога в окремих районах – триває.
Удари по енергетичній інфраструктурі: останні новини
В Україні продовжують діяти погодинні графіки відключень електроенергії та аварійні відключення. Це потрібно для стабілізації енергосистеми.
Під час масованої атаки 23 грудня ворог завдав удару енергетиці. Відбулося майже повне відключення електроенергії у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.
Після російського обстрілу 13 грудня в Одесі виникли проблеми з електропостачанням, водою та теплом, частина споживачів досі без світла. Обстріли пошкодили енергетичну інфраструктуру, зокрема, високовольтні підстанції, що призвело до блекауту в місті.