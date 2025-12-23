Про це пише 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків міністра енергетики України Артема Некрасова.
Які області найбільше постраждали через атаки росіян на енергооб'єкти?
Артем Некрасов під час брифінгу повідомив, що ворог здійснив уже 9 атаку на енергетику України з початку року. Обстріл об'єктів критчної інфораструктури був масованим, тож на ранок чимало споживачів залишилися без світла.
Так Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області майже повністю знеструмлені. Також проблеми в енергетичній сфері виникли на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.
Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація,
– зазначає Некрасов.