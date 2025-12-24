Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Чернигов?

Воздушные Силы сообщали о движении беспилотников в направлении Чернигова 24 декабря около 13 часов 28 минут. Позже, в городе прогремел взрыв. Оккупанты продолжают наносить удар по энергетической инфраструктуре.

По данным Черниговоблэнерго, повреждения серьезные и восстановительные работы начнутся, когда позволит ситуация с безопасностью.

Враг атакует город целый день. В горсовете сообщили, что произошло падение БпЛА на территорию одного из предприятий. В результате удара, по предварительной информации, повреждены фасад и остекление окон административного здания, помещения гаража, восемь легковых автомобилей и пассажирский автобус.



Последствия атаки на Чернигов / Черниговская ОВА

В Черниговской области продолжают двигаться вражеские БпЛА. В частности, их фиксируют вблизи насаленного пункта Славутич. Воздушная тревога в отдельных районах – продолжается.

Удары по энергетической инфраструктуре: последние новости