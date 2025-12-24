Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.
Какие последствия российских атак?
Сергей Корецкий заявил, что в целом в течение последних двух дней враг применил почти 100 "Шахедов" против производственных объектов Укрнафты.
Есть критические разрушения. Работа оборудования остановлена,
– написал председатель правления "Нафтогаза".
По его словам, сейчас спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий российских атак. Сразу после этого также начнутся восстановительные работы.
Массированный удар 23 декабря: что известно?
Во время атаки 23 декабря россияне запустили 635 ударных беспилотников, около 400 из них – "Шахеды", 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", а также 35 крылатые ракеты типов Х-101, Искандер-К.
В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины. Поэтому по всей стране вынужденно вводили графики аварийных отключений света.
После вражеского обстрела Хмельницкая и Ровенская АЭС уменьшили свои мощности. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси призвал "к военной сдержанности, чтобы предотвратить ядерную аварию".