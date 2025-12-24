Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала объяснил, что за этими атаками стоит четкая логика. По его словам, Россия преследовала сразу три конкретные цели, которые выходили далеко за пределы простого запугивания.

Какие цели преследует Россия массированными атаками?

Массированные удары дронами и ракетами Россия использует не только для физического поражения объектов. Одна из ключевых задач это расшатать ситуацию внутри страны из-за последствий обстрелов. Обесточивание и бытовые трудности враг пытается превратить в недоверие к власти через фейки и манипуляции.

На 99,9% мы не напуганы, но частично российским спецслужбам удается раскачивать ситуацию. Они используют отключение света и протесты, а также тезис, что якобы обстрелов не было, а электроэнергию продают за границу,

– объяснил Жмайло.

Второй целью является военное давление на отдельные направления и использование географии запусков. Особое внимание Россия сосредоточила на юге, потому что удары с временно оккупированного Крыма сокращают время реагирования противовоздушной обороны. Это увеличивает риски для энергетических объектов и добавляет нагрузку на систему защиты.

Им нужно отсечь Южную Бессарабию. А это направление для них важно, потому что запуская из Крыма все эти средства воздушного нападения, у наших бойцов против воздушной обороны очень маленький люфт времени, чтобы отреагировать,

– отметил Жмайло.

Третья составляющая это международное давление и торг за выгодные условия. На фоне разговоров о мирном процессе и внутренних проблем российской экономики Кремль пытается повысить собственную "переговорную цену".

Россияне поднимают еще больше градус напряжения для большей цены за свою договороспособность.

– подчеркнул Жмайло.

Россия усиливает удары и напряжение, чтобы продавать собственную "готовность говорить" дороже и одновременно подталкивать партнеров к давлению на Украину. По его словам, эта логика не исчезает из-за дипломатических заявлений, поэтому массированные атаки могут оставаться для Кремля инструментом принуждения и в дальнейшем.

