Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу пояснив, що за цими атаками стоїть чітка логіка. За його словами, Росія переслідувала одразу три конкретні цілі, які виходили далеко за межі простого залякування.

Які цілі переслідує Росія масованими атаками?

Масовані удари дронами і ракетами Росія використовує не лише для фізичного ураження об'єктів. Одне з ключових завдань це розхитати ситуацію всередині країни через наслідки обстрілів. Знеструмлення і побутові труднощі ворог намагається перетворити на недовіру до влади через фейки і маніпуляції.

На 99,9% ми не налякані, але частково російським спецслужбам вдається розкачувати ситуацію. Вони використовують відключення світла і протести, а також тезу, що нібито обстрілів не було, а електроенергію продають за кордон,

– пояснив Жмайло.

Другою ціллю є воєнний тиск на окремі напрямки і використання географії запусків. Особливу увагу Росія зосереджувала на півдні, бо удари з тимчасово окупованого Криму скорочують час реагування протиповітряної оборони. Це збільшує ризики для енергетичних об'єктів і додає навантаження на систему захисту.

Їм потрібно відсікти Південну Бессарабію. А цей напрямок для них важливий, тому що запускаючи із Криму всі ці засоби повітряного нападу, у наших бійців проти повітряної оборони дуже маленький люфт часу, щоб відреагувати,

– зазначив Жмайло.

Третя складова це міжнародний тиск і торг за вигідні умови. На тлі розмов про мирний процес і внутрішніх проблем російської економіки Кремль намагається підвищити власну "переговорну ціну".

Росіяни підіймають ще більше градус напруги задля більшої ціни за свою договороздатність.

– наголосив Жмайло.

Росія підсилює удари і напругу, щоб продавати власну "готовність говорити" дорожче і водночас підштовхувати партнерів до тиску на Україну. За його словами, ця логіка не зникає через дипломатичні заяви, тому масовані атаки можуть залишатися для Кремля інструментом примусу і надалі.

