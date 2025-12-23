Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий генерального директора АО "Оператор рынка" Александра Гаввы в эфире телемарафона.
Какие последствия атаки?
Всего на этот раз по Украине было выпущено сотни беспилотников и десятки ракет.
Гавва отметил эффективную работу ПВО. Впрочем, несмотря на это, частично россияне таки смогли достичь своих целей.
В результате на утро была полностью обесточена Ровенская область, также без света осталось значительное количество потребителей в Хмельницкой и Тернопольской областях,
– отметил Гавва.
Во всех регионах пришлось применять аварийные отключения. По состоянию на вечер они продолжали действовать еще в нескольких областях.
Ночью Россия атаковала производственные объекты Укрнафты
Во время ночной комбинированной атаки россияне ударили по производственным объектам Укрнафты.
К счастью, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
Сейчас на объектах работа приостановлена, там в усиленном режиме продолжаются неотложные работы.