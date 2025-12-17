Попри це одесити розуміють, хто відповідальний за такі проблеми. Як наголосив в ефірі 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, ніхто з містян не говорить про відмову від боротьби.

"Ми знаємо про намагання Путіна "відрізати" Одещину, наш Південь від Чорного моря. Але в Одесі говорять, що на українському півдні здаються лише квартири, більше нічого", – підкреслив Сергій Братчук.

Що відбувається у місті?

Ворог дотримується уже звичної тактики під час обстрілів і спершу запускає дрони-розвідники. Так хоче виснажити протиповітряну оборону перед масованою атакою.

Щодо електроенергії, то її повернули до майже до 600 000 осель. Наразі ще понад 30 000 осель регіону залишається без світла. Є певна проблематика, але в основному питання водопостачання, теплопостачання уже вирішені,

– наголосив Братчук.

На жаль, є деякі локації в обласному центрі та в населених пунктах області, де світла, води й тепла немає від 13 грудня. Тоді Росія масовано атакувала регіон.

В Одесі водопостачання забезпечують завдяки бюветам, по області воду привозять локально. Ба більше, для найбільш вразливих верств населення і там, де немає можливості приготувати їжу – її роздають. До цього долучилися волонтери, благодійні фонди й навіть Укрзалізниця.

Що говорять росіяни про Одесу?

Ворог продовжує поширювати свою пропаганду. Так окупанти розганяють фейки, що на Одещині величезні черги за пальним. Насправді причина в тому, що люди беруть пальне для своїх генераторів. Це реальність з якою українці живуть вже не один рік.

А щодо генераторного "оркестру", то на кожній локації Одеси й регіону, ми вже навіть знаємо, де конкретно який генератор співає. Ця симфонія продовжується вже тривалий час,

– додав речник Української добровольчої армії.

Ворог продовжує атакувати регіон. До того ж, щоб ускладнити роботу наших рятувальників, завдає повторних ударів. Так хоче не дозволити ліквідувати наслідки влучань.

Чому в Одесі такі проблеми зі світлом?