Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Киеве?

Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 11:12. После этого Воздушные силы ВСУ написали, что в регионе зафиксировали вражескую воздушную цель, двигающуюся в направлении Умани.

Курс на населенный пункт Монастырище на Черкащине,

– говорится в сообщении ПС.

Уже около 11:32 жители Умани услышали взрыв. Буквально через несколько минут в области объявили отбой воздушной тревоги.

По состоянию на момент публикации местные власти Черкащины не сообщали о возможных последствиях атаки на регион.

Россияне продолжают атаки: последние новости