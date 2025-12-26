Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух в Умані?

Повітряну тривогу на Черкащині оголосили об 11:12. Після цього Повітряні сили ЗСУ написали, що в регіоні зафіксували ворожу повітряну ціль, яка рухається в напрямку Умані.

Курс на населений пункт Монастирище на Черкащині,

– йдеться в повідомленні ПС.

Вже близько 11:32 жителі Умані почули вибух. Буквально за кілька хвилин в області оголосили відбій повітряної тривоги.

Станом на момент публікації місцева влада Черкащини не повідомляла про можливі наслідки атаки на регіон.

