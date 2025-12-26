Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух в Умані?
Повітряну тривогу на Черкащині оголосили об 11:12. Після цього Повітряні сили ЗСУ написали, що в регіоні зафіксували ворожу повітряну ціль, яка рухається в напрямку Умані.
Курс на населений пункт Монастирище на Черкащині,
– йдеться в повідомленні ПС.
Вже близько 11:32 жителі Умані почули вибух. Буквально за кілька хвилин в області оголосили відбій повітряної тривоги.
Станом на момент публікації місцева влада Черкащини не повідомляла про можливі наслідки атаки на регіон.
Росіяни продовжують атаки: останні новини
У ніч проти 26 грудня окупанти обстрілювали Одещину. Внаслідок атаки є нові ушкодження на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Виникли пожежі, пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання, техніка.
У Київській області ввечері 25 грудня також лунали вибухи. У регіоні було зафіксовано ворожі безпілотники, по яких працювали сили ППО.
У той же день ворог атакував критичну інфраструктуру у Волинській області. Йдеться про об'єкт Львівської залізниці у Ковелі, зокрема вантажний вагон і локомотив.