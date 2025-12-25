Ворожі БпЛА летіли поблизу Ковеля, саме у тому районі раніше лунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинську ОВА.
Що відомо наслідки атаки у Волинській області?
У Волинській області повітряну тривого оголосили о 19:49. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух БпЛА поблизу Ковеля. О 22:52 нарешті пролунав відбій.
У ОВА зазначили, що під час атаки було уражено об'єкт критичної інфраструктури у області. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі не повідомляється про конкретні наслідки.
Росія тероризувала низку областей на Різдво
Ввечері 25 грудня біля Ковеля на Волині пролунали вибухи, коли в області фіксували ворожий дрон. Тривогу оголосили о 20:15, а вибухи пролунали о 20:49. Через 3 хвилини після вибухів пролунав відбій тривоги.
Під атакою дронів був Чернігів. Ворог завдав удару по житловій забудові та інфраструктурі. Пожежу вже ліквідували, але тривають аварійно-відновлювальні роботи.
За попередньою інформацією, загинула 80-річна жінка. Також відомо про щонайменше 10 постраждалих, серед яких троє дітей.
Вибухи також лунали на Київщині, причому двічі за день. У області фіксували рух ворожих безпілотників, по них працювали сили ППО.
Реактивний "Шахед" був помічений над водосховищем, курс тримав на Київ/Вишгород, але через 6 хвилин його було локаційно втрачено.
Повторно область була атакована ввечері 25 грудня. Так само працювала ППО по дронах, щодо можливих наслідків влада нічого не повідомляла.