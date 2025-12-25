Вражеские БпЛА летели вблизи Ковеля, именно в том районе ранее раздавались взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Волынскую ОВА.

Что известно о последствиях атаки в Волынской области?

В Волынской области воздушную тревогу объявили в 19:49. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении БПЛА вблизи Ковеля. В 22:52 наконец прозвучал отбой.

В ОВА отметили, что во время атаки был поражен объект критической инфраструктуры в области. К счастью, никто не пострадал. Пока не сообщается о конкретных последствиях.

Россия терроризировала ряд областей на Рождество