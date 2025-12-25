Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу пояснив, що йдеться не про нафту, а про соняшникову олію. За його словами, витік стався після влучання по об'єктах порту Південний, а роботи з локалізації ускладнювалися тривогами та повторними ударами.

Дивіться також Декілька сотень мільярдів доларів: Зеленський оцінив суму збитків від війни

Що сталося біля узбережжя Одеси після обстрілу?

Після ударів Росії по портовій інфраструктурі на узбережжі Одещини зафіксували появу плям у морі. Йдеться не про нафтове забруднення, а про витік соняшникової олії, яка потрапила у воду внаслідок влучань по об'єктах зберігання.

Це не нафта, це органічна речовина – соняшникова олія. Ворог влучив у портову інфраструктуру порту Південний, зокрема в резервуари з олією, і значна її кількість витекла,

– пояснив Братчук.

Він уточнив, що частина олії розлилася ще на території порту й прилеглих доріг, де техніка буквально застрягала в густій масі. Попри встановлення захисних бар'єрів, повністю локалізувати витік не вдалося. Через постійні повітряні тривоги та ракетні удари, зокрема балістикою, роботи з ліквідації наслідків доводилося переривати, що й призвело до потрапляння речовини в море.

Як реагують служби і що з птахами?

Ситуацію в акваторії постійно моніторять, до реагування залучені міська та обласна військові адміністрації, а також профільні служби. Роботи з мінімізації шкоди тривають у межах безпекових можливостей, з урахуванням ризику нових ударів.

На сьогодні витік у море зафіксований, ситуація моніториться, всі відповідні структури працюють,

– зазначив Братчук.

Окрему увагу приділяють порятунку птахів, які постраждали від забруднення. За його словами, Одеський зоопарк приймає пернатих, що опинилися в олії, а мешканці міста активно долучаються до допомоги. Водночас повноцінні роботи з очищення ускладнені через загрозу повторних обстрілів, які не дають змоги діяти безперервно й без ризику для людей.

Останні новини з Одеси: