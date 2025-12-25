Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу пояснив, що йдеться не про нафту, а про соняшникову олію. За його словами, витік стався після влучання по об'єктах порту Південний, а роботи з локалізації ускладнювалися тривогами та повторними ударами.
Дивіться також Декілька сотень мільярдів доларів: Зеленський оцінив суму збитків від війни
Що сталося біля узбережжя Одеси після обстрілу?
Після ударів Росії по портовій інфраструктурі на узбережжі Одещини зафіксували появу плям у морі. Йдеться не про нафтове забруднення, а про витік соняшникової олії, яка потрапила у воду внаслідок влучань по об'єктах зберігання.
Це не нафта, це органічна речовина – соняшникова олія. Ворог влучив у портову інфраструктуру порту Південний, зокрема в резервуари з олією, і значна її кількість витекла,
– пояснив Братчук.
Він уточнив, що частина олії розлилася ще на території порту й прилеглих доріг, де техніка буквально застрягала в густій масі. Попри встановлення захисних бар'єрів, повністю локалізувати витік не вдалося. Через постійні повітряні тривоги та ракетні удари, зокрема балістикою, роботи з ліквідації наслідків доводилося переривати, що й призвело до потрапляння речовини в море.
Як реагують служби і що з птахами?
Ситуацію в акваторії постійно моніторять, до реагування залучені міська та обласна військові адміністрації, а також профільні служби. Роботи з мінімізації шкоди тривають у межах безпекових можливостей, з урахуванням ризику нових ударів.
На сьогодні витік у море зафіксований, ситуація моніториться, всі відповідні структури працюють,
– зазначив Братчук.
Окрему увагу приділяють порятунку птахів, які постраждали від забруднення. За його словами, Одеський зоопарк приймає пернатих, що опинилися в олії, а мешканці міста активно долучаються до допомоги. Водночас повноцінні роботи з очищення ускладнені через загрозу повторних обстрілів, які не дають змоги діяти безперервно й без ризику для людей.
Останні новини з Одеси:
- На узбережжі Одеси в районі пляжів Дельфін і Ланжерон зафіксували темні плями та загиблих птахів. В Одеській ОВА повідомили, що причиною став витік соняшникової олії з пошкоджених резервуарів після російської атаки по порту. Узбережжя огородили, встановили бонові загородження, до ліквідації наслідків залучили екологічні служби, а постраждалих птахів передали на реабілітацію.
- Під час обстрілу Одещини 21 грудня росіяни влучили в резервуар з олією, що призвело до значного розливу. У мережі поширили відео, на яких видно підтоплені олією вулиці. Віцепрем'єр Олексій Кулеба заявив, що Росія системно б'є по логістиці та енергетиці регіону.
- Внаслідок чергової атаки в Одесі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Частина густонаселеного району тимчасово залишилася без світла, води й тепла. Повідомлялося про одну постраждалу середнього ступеня важкості. В Укрзалізниці також заявили про пошкодження поста на одній зі станцій і уламкове поранення працівниці, водночас рух поїздів в одеському вузлі забезпечено.