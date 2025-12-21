Про це пише 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Дивіться також Одеські школи переходять на змішаний формат роботи: у міськраді назвали причину

Що відомо про підтоплення вулиць на Одещині?

Удень у неділю, 21 грудня, російські загарбники вкотре тероризували Одеську область. Цей регіон постійно перебуває під ворожими обстрілами як дронами, так і ракетами.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба пояснив, що Росія активно обстрілює логістику та енергетику Одещини, намагаючись зруйнувати економічний потенціал України.

Обережно! Нецензурна лексика. Вулиці Одещини затопило олією: дивіться відео очевидців

Під час атаки під удар потрапив резервуар з олією. У мережі поширили кадри наслідків: кількість олії настільки велика, що сягає бамперів авто.

Які наслідки російських атак на Одеську область?