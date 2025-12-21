Про це пише 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Що відомо про підтоплення вулиць на Одещині?
Удень у неділю, 21 грудня, російські загарбники вкотре тероризували Одеську область. Цей регіон постійно перебуває під ворожими обстрілами як дронами, так і ракетами.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба пояснив, що Росія активно обстрілює логістику та енергетику Одещини, намагаючись зруйнувати економічний потенціал України.
Під час атаки під удар потрапив резервуар з олією. У мережі поширили кадри наслідків: кількість олії настільки велика, що сягає бамперів авто.
Які наслідки російських атак на Одеську область?
Нагадаємо, що 19 грудня Росія завдала ударів по портовій інфраструктурі Одещини. Станом на 07:40 20 грудня повідомляється про 8 загиблих людей. Ще 27 зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим.
Росіяни позбавили одеситів світла, тепла та води, а також жителів деяких міст області. У ДСНС зауважили, що загалом світла немає з 12 грудня. На допомогу колегам приїхали рятувальники з 12 регіонів. Там, де немає води, розміщені автоцистерни з питною та технічною водою.
Крім того, 18 грудня окупанти атакували дроном міст поблизу села Маяки на Одещині. Уночі наступного дня ворог продовжив бити "Шахедами", а вдень туди прилетіла балістика.