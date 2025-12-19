Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську міськраду.

Як навчатимуться школярі в Одесі?

За рекомендацією МВА у зв'язку з довготривалими повітряними тривогами Департамент освіти та науки Одеської міськради ухвалив рішення щодо змін в освітньому процесі.

Усім закладам освіти рекомендували перейти на навчання у змішаному форматі – із проведенням занять у синхронному або асинхронному режимі.

Зазначається також, що в закладах дошкільної освіти будуть працювати чергові групи, у школах чергові класи. Про подальші зміни в організації навчання батьків та педагогів інформуватимуть додатково.

Важливо! Російська армія 13 грудня масовано ударила по енергетичній інфраструктурі в Одеській області. За декілька днів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в області через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру виникла надзвичайна ситуація державного рівня з масштабними перебоями електропостачання.

