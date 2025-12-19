Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский горсовет.

Читайте также "Без света уже 8 дней": в Одессе люди перекрыли дорогу из-за отключения – в ОГА отреагировали

Как будут учиться школьники в Одессе?

По рекомендации МВА в связи с долговременными воздушными тревогами Департамент образования и науки Одесского горсовета принял решение об изменениях в образовательном процессе.

Всем учебным заведениям рекомендовали перейти на обучение в смешанном формате – с проведением занятий в синхронном или асинхронном режиме.

Отмечается также, что в учреждениях дошкольного образования будут работать дежурные группы, в школах дежурные классы. О дальнейших изменениях в организации обучения родителей и педагогов будут информировать дополнительно.

Важно! Российская армия 13 декабря массированно ударила по энергетической инфраструктуре в Одесской области. Через несколько дней глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в области из-за атаки России на энергетическую инфраструктуру возникла чрезвычайная ситуация государственного уровня с масштабными перебоями электроснабжения.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область