Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский горсовет.
Читайте также "Без света уже 8 дней": в Одессе люди перекрыли дорогу из-за отключения – в ОГА отреагировали
Как будут учиться школьники в Одессе?
По рекомендации МВА в связи с долговременными воздушными тревогами Департамент образования и науки Одесского горсовета принял решение об изменениях в образовательном процессе.
Всем учебным заведениям рекомендовали перейти на обучение в смешанном формате – с проведением занятий в синхронном или асинхронном режиме.
Отмечается также, что в учреждениях дошкольного образования будут работать дежурные группы, в школах дежурные классы. О дальнейших изменениях в организации обучения родителей и педагогов будут информировать дополнительно.
Важно! Российская армия 13 декабря массированно ударила по энергетической инфраструктуре в Одесской области. Через несколько дней глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в области из-за атаки России на энергетическую инфраструктуру возникла чрезвычайная ситуация государственного уровня с масштабными перебоями электроснабжения.
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область
В ночь на 19 декабря российские захватчики снова терроризировали Одесскую область. В результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры, от ударной волны также пострадало жилье одесситов.
Председатель Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что часть одного из густонаселенных районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Специалисты уже работают над восстановлением.
Сейчас есть информация об одной пострадавшей средней степени тяжести. Ее уже доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают всю необходимую помощь.