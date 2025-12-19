Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Які наслідки терору Одещини?

Голова Одеської МВА розповів, що внаслідок чергової ворожої атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Ударною хвилею також зазнало пошкоджень житло одеситів.

Частина одного з густонаселених районів міста тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання. Фахівці вже працюють над відновленням,

– підкреслив Лисак.

Станом на зараз є інформація про одну постраждалу середнього ступеня важкості. Вона доставлена до медичного закладу, де їй надається уся необхідна допомога.

На місці атаки працюють усі необхідні комунальні служби. Проводиться оцінка масштабів пошкоджень житла та збір інформації для надання подальшої допомоги мешканцям. Комунальні Пункти незламності продовжують працювати цілодобово по всьому місту.

