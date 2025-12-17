Близько 11:34 в області пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Дивіться також У Запоріжжі та Дніпрі чути нові вибухи: окупанти тероризують дронами

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 10:17. Об 11:28 Федоров попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та Запоріжжі. За кілька хвилин там було гучно.

Згодом начальник ОВА повідомив, що внаслідок атаки є влучання у житлові будинки та об'єкт інфраструктури.

За словами Федорова, ворог завдав три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі поцілив по двох житлових будинках. Попередньо, під завалами можуть бути люди. Окрім цього, у Кушугумській громаді дістала поранення жінка. Їй надають усю необхідну медичну допомогу.

Зауважимо, що станом на 12:11 загроза для області зберігається. Тепер ворожі війська атакують Запоріжжя ударними безпілотниками. Влада закликає місцевих залишатися у безпечних місцях до відбою.