Про атаку на місто повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує 24 Канал.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?



За попередньою інформацією, постраждалих наразі двоє. Чоловік отримав осколкове поранення, а жінка отруїлась чадним газом.

Наразі на місці працюють рятувальники. Мешканців верхніх поверхів виводять з приміщень,

– розповів Федоров.

На фото, яке оприлюднив голова ОВА, видно, що у деяких квартирах будинку спалахнуло потужне полум'я. Більше деталей про жахливу атаку на обласний центр поки що невідомо.



Зазначимо, що ворог запустив "Шахеди" ще з вечора 15 грудня. Більшість з них прямували з акваторії Чорного моря на північ. Також рух безпілотників фіксували на Харківщині та Чернігівщині.

Зверніть увагу! Протягом ночі дрони атакували Одещину. Сили ППО збивали "Шахеди", а вибухи чули в області та самій Одесі.