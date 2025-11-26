Про це повідомила пресслужба ЗНУ, інформує 24 Канал. У виші показали кадри руйнувань.

Дивіться також Зимові канікули у вишах Луцька: коли стартують і чи змінять графіки через відключення світла

Які пошкодження отримав ЗНУ?

У виші повідомили, що близько 22:00 25 листопада підступний удар ворога зафіксували по студмістечку ЗНУ.

Всі були вдома в гуртожитках, відпочивали. Приліт ворожих цілей зафіксували безпосередньо в кут гуртожитку №4. Тут вибито частину стіни, повилітала половина вікон. Близько 30% вікон 2 навчального корпусу вибито,

– зазначили у ЗНУ.

Пошкоджена також їдальня вишу. У гуртожитку внаслідок удару №4 обірвана обшивка, пошкоджені теплові мережі, зірвані батареї. На об'єкті перекрили газ; теплопостачання, електропостачання на пошкоджений сектор також обмежене. Тривають обстеження.

Проректор з навчально-виробничої роботи та матеріально-технічного забезпечення вишу Сергій Кушнір висловив сподівання, що згодом запустять тепло для неушкоджених секторів будівлі. Це стосується і газу, і електрики. Щодо вікон – виш просить допомоги у міськради.

Паралельно триває робота по навчальних корпусах. Пошкоджень дуже багато. Десь близько тисячі квадратних метрів вікон і дверей. Можливо, навіть і більше, бо обстеження ще триває. Люди не постраждали. Саме в цьому блоці гуртожитку не було мешканців на момент ворожого удару,

– розповів освітянин.

Дивіться також Які спеціальності є найпопулярнішими серед вступників, а які – дуже потрібні на ринку

Скільки закладів освіти пошкодили та зруйнували росіяни у 2025?