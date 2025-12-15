24 Канал збирає інформацію про чергову повітряну атаку ворога, спираючись на дані Повітряних сил і моніторів. Також у цьому матеріалі пишемо, де лунають вибухи під час тривоги.
Де летять "Шахеди" увечері 15 грудня?
Онлайн-карта тривог в Україні (оновлюється автоматично)
Знову дрони з акваторії Чорного моря в напрямку Затоки, на Одещині тривога. БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Вільшани/Старий Мерчик з півночі. БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину (вектор – Котельва). БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз Тростянець/Охтирку з півночі. БпЛА на північному заході Харківщини, курс – південно-східний/південно-західний. БпЛА в напрямку Сум з півночі. Дрон-розвідник на Херсонщині. БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Затоки на Одещині.
