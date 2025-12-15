24 Канал збирає інформацію про чергову повітряну атаку ворога, спираючись на дані Повітряних сил і моніторів. Також у цьому матеріалі пишемо, де лунають вибухи під час тривоги.

Дивіться також Дрони СБУ підірвали російський підводний човен класу "Варшавянка": що про нього відомо

Де летять "Шахеди" увечері 15 грудня?

Онлайн-карта тривог в Україні (оновлюється автоматично)

21:00, 15 грудня

Знову дрони з акваторії Чорного моря в напрямку Затоки, на Одещині тривога.

20:58, 15 грудня

БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Вільшани/Старий Мерчик з півночі.

20:35, 15 грудня

БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину (вектор – Котельва).

20:15, 15 грудня

БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз Тростянець/Охтирку з півночі.

20:12, 15 грудня

БпЛА на північному заході Харківщини, курс – південно-східний/південно-західний.

19:53, 15 грудня

БпЛА в напрямку Сум з півночі.

19:47, 15 грудня

Дрон-розвідник на Херсонщині.

19:24, 15 грудня

БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Затоки на Одещині.